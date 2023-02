Milan, allarme Theo Hernandez: botta in allenamento. Le ultime

Il Milan è in apprensione per le condizioni di Theo Hernandez. Come riportato da Sky Sport, il terzino ha preso una botta in allenamento

Il Milan è in apprensione per le condizioni di Theo Hernandez in vista del match di questa sera contro il Tottenham. Come riportato da Sky Sport, il terzino ha preso una botta nell’ultimo allenamento a Milanello.

Dovrebbe comunque farcela per la gara di stasera a San Siro, anche se le sue condizioni non sono al 100%.