Milan al lavoro per Firenze senza i nazionali, le ultime

Il Milan è al lavoro per preparare al meglio la sfida di Firenze contro la Viola. Il punto da Milanello anche sugli infortunati

Il Milan prosegue la preparazione in vista del match delicato contro la Fiorentina al Franchi. Pioli attualmente sta contando solamente sui giocatori non partiti con le rispettive nazionali, ma entro mercoledì potrà avere a disposizione tutta la rosa.

Con 32 punti frutto di 10 vittorie e due pareggi il Diavolo è al comando della classifica in coppia con il Napoli a +7 dall’Inter. In particolar modo la squadra rossonera ha ottenuto 3 vittorie e due pareggi contro le dirette rivali.

Per quanto riguarda l’emergenza infortuni, la situazione è leggermente migliorata, perché se da un lato Calabria entra ai box per uno stiramento al flessore, Romagnoli e Castillejo dovrebbero rientrare in gruppo nei prossimi giorni. Florenzi, Rebic e Messias hanno finalmente recuperato. Mancherebbe Maignan ma con un Tatarusanu versione derby non occorre lamentarsi.

Insomma il Milan è pronto a ributtarsi in campionato e Champions League (quest’ultima speranze molto lievi). La corsa al titolo di campione d’inverno è iniziata. Napoli e rossoneri in pole. In seconda fila l’Inter e in terza l’Atalanta.