Milan, ai dettagli i rinnovi di Giroud e Bennacer: il punto

Il Milan conta di chiudere a stretto giro di posta i rinnovi di Olivier Giroud e Ismael Bennacer: trattative ai dettagli

In casa Milan si respira serenità e fiducia per quanto riguarda i rinnovi di Olivier Giroud e Ismael Bennacer. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le trattative per entrambi i calciatori sono praticamente ai dettagli.

L’attaccante francese, in scadenza a giugno, rinnoverà fino al 2024 mentre per il centrocampista algerino è pronto un prolungamento fino al 30 giugno del 2027.