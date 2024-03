Il Milan celebra Adli: il messaggio dopo l’intervento con l’Atalanta – VIDEO

Alla vigilia di Lazio-Milan, in programma domani alle 20:45 all’Olimpico di Roma, il club rossonero ha celebrato con un video social che Yacine Adli.

🎨 Painting the Rossonero defensive wall: Yacine wins the cover of the month 🛡️@AdliYacine7 | #SempreMilan

Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/lvB3D0bqku

— AC Milan (@acmilan) February 29, 2024