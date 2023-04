Milan, Adani: «Quello visto a Napoli ha la natura Scudetto»

Lele Adani parla così in vista del match tra Milan e Napoli dei quarti di finale di andata di Champions League

Lele Adani fa il punto della situazione in casa Milan in vista della gara contro il Napoli di Champions League. Le sue dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

«Penso che Pioli ripartirà dalle stesse mosse del Maradona. E cioè Bennacer alto in pressione, Krunic che si abbassa in impostazione, Leao e Diaz bravi nello stringere o allargarsi a turno, i terzini aggressivi. Il Milan visto a Napoli ha la natura di quello che ha vinto lo scudetto. E se i ragazzi di Spalletti non si esprimono al massimo, sanno a cosa vanno incontro».