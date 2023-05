Milan, prosegue la preparazione in vista della Juve: il programma. A Milanello, seduta mattutina per gli uomini di Pioli

Mancano tre giorni alla penultima sfida di campionato tra Milan e Juventus, con i bianconeri pronti ad accogliere i rossoneri a Torino.

In vista dello scontro diretto, oggi la squadra di Pioli è a Milanello per un allenamento mattutino, come riportato da acmilan.com.