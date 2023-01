Milan a caccia di un portiere sul mercato? Le parole di Damiani

Oscar Damiani ha analizzato la possibilità che il Milan compri un portiere durante l’attuale mercato di gennaio: le sue parole

Intervistato da TMW Radio, Oscar Damiani ha parlato così della possibilità che il Milan acquisti un portiere nel mercato di gennaio:

«Io non credo. Non conosco bene i tempi di recupero di Maignan ma penso lo aspettino. Tatarusanu, comunque, ha esperienza e non ha fatto malissimo. Prendere un portiere forte costa tanto e, quindi, penso aspettino il francese».