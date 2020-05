Milan, 25 maggio in compagnia di Inter e Juve: incubo Europa per tutti

Milan, sono passati 15 anni dalla notte di Istanbul, probabilmente la peggiore dal punto di vista sportivo della gestione Berlusconi

Milan, sono passati 15 anni dalla notte di Istanbul, probabilmente la peggiore dal punto di vista sportivo della gestione Berlusconi. Ad ogni modo, Il 25 maggio è un giorno a dir poco infausto nella storia del calcio italiano non solo per i rossoneri ma anche per Inter, Juventus,

DESTINO BEFFARDO- Niente sfottò dunque, nel 1967 i nerazzurri chiusero il ciclo della Grande Inter perdendo contro il Celtic di Jock Stein, nel 1983 la Juventus di Trapattoni, Platini e dei campioni del mondo fu battuta dall’Amburgo di Happel ad Atene, quello che successe al Milan lo sappiamo.

ANCELOTTI- E proprio in termini di sofferenza, qualche mese fa Ancelotti, tecnico del Milan di quella finale contro il Liverpool, fece qualche commento personale su quella gara, come riportò Corriere dello sport: «È stato un furto». Poi il tecnico si rivolse senza troppi di giri di parole a Carragher intervistatore e presente in quella sfida: «E tu perdevi sempre molto tempo!».