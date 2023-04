Super Maignan: l’obiettivo del portiere rossonero contro l’Empoli è quello di raggiungere cifra tonda. Ecco i dettagli

Il Milan si è ripreso dalle bruciature anche grazie a Maignan, che ha avuto l’etichetta di portiere insuperabile pure in nazionale. Inoltre il portiere francese ha chiuso la porta rossonera contro Atalanta, Tottenham e Napoli.

Come riportato dal Corriere dello Sport, il portiere ha preso l’ultimo gol appena prima della sosta, da Ehizibue a Udine. Poi 290 minuti consecutivi da guardiano perfetto. Così la cifra tonda è alle porte, basterà non vacillare nei primi dieci minuti contro l’Empoli per fare trecento.