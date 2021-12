Mike Maignan, l’aquila rossonera che ha fatto dimenticare Donnarumma

Mike Maignan ha saputo sostituire Gianluigi Donnarumma senza farlo rimpiangere: la personalità del francese è senza precedenti

Mike Maignan è stata sicuramente la nota più lieta del girone d’andata del Milan. Arrivato dal Lille per soli tredici milioni di euro e con l’incombente peso della sostituzione di Gianluigi Donnarumma, il ventiseienne ha saputo imporsi dimostrando qualità per certi versi addirittura superiori allo stesso ex numero 99.

Ciò che ha impressionato di Maignan, dal punto di vista tecnico, è l’assoluta tranquillità nel gioco coi piedi e l’incredibile reattività tra i pali, caratteristiche ne fanno probabilmente il miglior interprete del ruolo nell’intero campionato. L’infortunio di metà ottobre al polso era stata una mazzata non da poco per tutto l’ambiente rossonero, tanto che staff tecnico e società erano ormai rassegnati a rivederlo a gennaio del nuovo.

Maignan ha invece stupito tutti tornando dall’infortunio in un mese e mezzo scarso. Una tempra fisica invidiabile per un atleta a tutto tondo che è entrato nel cuore dei tifosi fin dal primo giorno facendo dimenticare senza particolari problemi l’attuale (secondo) portiere del PSG. Campione di Francia con il Lille nella scorsa stagione, Iron Mike culla il sogno di bissare il trionfo nazionale anche in maglia rossonera. Il girone di ritorno servirà al Diavolo per dare l’assalto ai cugini nerazzurri ma anche per conferma le folgoranti impressioni dall’estate dal portiere della nazionale francese.

Ciò che appare certo è che con Maignan il Milan si è assicurato a costi contenuti uno dei migliori estremi difensori del panorama internazionale a costi contenuti e con un procuratore il cui scopo non è certamente quello di fomentare il caos mediatico degli ultimi anni. Donnarumma è ormai un lontano ricordo: il futuro è di Mike Maignan.