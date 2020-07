Mihajlovic: «Con Ibra rischiammo di menarci. Spero avrà pietà»

Mihajlovic racconta del proprio rapporto con Zlatan Ibrahimovic: un’amicizia lunga, ma tra due caratteri forti

Intervistato da il Corriere dello Sport, Sinisa Mihajlovic ha parlato del rapporto di amicizia che lo lega a Zlatan Ibrahimovic, suo avversario stasera:

«All’inizio il nostro non è stato un rapporto facile, abbiamo anche rischiato di metterci le mani addosso più di una volta. Quando ero allenatore in seconda all’Inter, io e Zlatan siamo diventati amici. I suoi genitori sono slavi, abbiamo iniziato a frequentarci con rispetto reciproco. In futuro non so cosa succederà. Ma speriamo che in questa partita abbia un occhio di riguardo e che non mi dia dispiacere: avrà un po’ di pietà».