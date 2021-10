Mihajlovic: «Assenti Milan? Preferisco sempre i migliori in campo»

Sinisa Mihajlovic, intervenuto in conferenza stampa nella vigilia di Bologna Milan, ha parlato anche delle assenze dei rossoneri. Le parole

«Io preferisco sempre che giochino i migliori. E mi dispiace che non ci siano né Theo Hernandez né Diaz. Poi c’è da dire che ho già tanti problemi coi miei che non posso preoccuparmi anche di quelli del Milan. Chi gioca gioca. Io cerco di lavorare su ciò che possiamo controllare noi, non sui fattori che dipendono dall’esterno. Preferisco sempre sfidare le squadre al completo, a me se giocano o non giocano cambia poco».