Bologna Milan: doppio ballottaggio in attacco per Pioli. La situazione

Doppio ballottaggio in attacco per il Milan, in vista del match di Bologna. Le possibili scelte di Stefano Pioli

Con il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, aumentano le scelte di Stefano Pioli per l’attacco. Il tecnico rossonero dovrebbe partire dal primo minuto a Bologna con lo svedese, ma occhio a Olivier Giroud, che lotterà fino alla fine per far cambiare idea a Pioli.

Altro dubbio di formazione è quello che riguarda Ante Rebic: il croato potrebbe essere schierato esterno a sinistra al posto di Rafael Leao, oppure dietro alla punta sostituendo Daniel Maldini. L’allenamento odierno a Milanello, secondo quanto riferito da Gazzetta, ha permesso al tecnico di chiarire più le idee.