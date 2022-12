Migliore calciatrice svedese 2022: candidata Asllani

Sono note le candidature dei migliori calciatori e calciatrici svedesi del 2022. Tra questi c’è anche Asllani

Come riportato dal sito ufficiale della federazione il 26 dicembre saranno svelati i vincitori. Sorprende la candidatura di Asllani, non tanto per il valore della giocatrice del Milan Femminile, quanto per il ruolo: la numero 9 rossonera è infatti candidata tra le centrocampiste