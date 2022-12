Messias sul ritiro a Dubai: «Ci siamo ritrovati bene». Le parole del giocatore del Milan, presente anche lui a Dubai

Junior Messias, intervistato da Milan Tv, ha parlato della pausa e del gruppo che si ritrova a Dubai.

CENA DI GRUPPO E PAUSA: «La cena di gruppo di ieri sera è stata bellissima. E’ sempre positivo vivere certi momenti per compattare sempre di più il gruppo. Pausa? E’ una cosa nuova, non c’è mai stata una pausa così lunga a dicembre visto che di solito il Mondiale è in estate. Ci siamo ritrovati bene, sia fisicamente che mentalmente. E’ la mia prima volta a Dubai. Sono rimasto impressionato, è un posto molto bello. C’è la temperatura perfetta per lavorare».

