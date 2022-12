Messias: «Il 2022 è stato bellissimo, sulla corsa scudetto…»

Junior Messias, esterno brasiliano del Milan, ha rilasciato una bella intervista ai canali ufficiali rossoneri dal ritiro di Dubai

Intervistato da Milan Tv, Junior Messias ha parlato così dal ritiro del Milan a Dubai:

GOL DI THEO HERNANDEZ: «Sono contento per lui e Giroud. Ora che il Brasile è uscito sono un tifosissimo della Francia».

CENA DI GRUPPO E PAUSA: «La cena di gruppo di ieri sera è stata bellissima. E’ sempre positivo vivere certi momenti per compattare sempre di più il gruppo. Pausa? E’ una cosa nuova, non c’è mai stata una pausa così lunga a dicembre visto che di solito il Mondiale è in estate. Ci siamo ritrovati bene, sia fisicamente che mentalmente. E’ la mia prima volta a Dubai. Sono rimasto impressionato, è un posto molto bello. C’è la temperatura perfetta per lavorare».

IL 2022: «E’ stato un anno bellissimo visto che abbiamo vinto lo scudetto. Vincere è sempre bello. Ora stiamo lavorando per migliorare ancora i nostri numeri».

CORSA SCUDETTO: «Il Napoli sta facendo un grande campionato, quindi noi non possiamo più sbagliare. Se sbagli rischi di rimanere indietro. Noi dobbiamo restare attaccati e cercare di vincere più partite possibili».