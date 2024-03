Messias sul cambio di ruolo: «Al Milan ero esterno destro ma in questo ruolo mi sono espresso meglio». Le parole dell’ex rossonero

L’ex Milan Messias ha parlato a Radio Serie A analizzando il suo cambio di ruolo al Genoa.

PAROLE – «Il cambio di ruolo? Ho iniziato da esterno destro, come ho fatto anche al Milan, poi ho imparato alla Pro Vercelli a fare la mezzala, anche se non sono riuscito a giocare, lì Grassadonia mi ha insegnato a farla, come ho fatto a Gozzano e anche con Stroppa; quando mi sono espresso meglio giocando dietro la punta. Quest’anno ho fatto anche l’esterno sinistro: io metto sempre l’impegno, cerco sempre di aiutare, ci sono dei momenti in cui bisogna cambiare modo di giocare, sono sempre a disposizione. Se devo gioco anche in difesa, per me giocare è sempre un piacere».