Messias, altro stop per l’ex Milan: costretto al cambio in Monza Genoa

Messias, altro stop per l’ex Milan: il brasiliano chiede il cambio dopo un allungo sul finale di gara di Monza Genoa

Non c’è pace per Junior Messias. L’esterno offensivo brasiliano, alle prese in questa stagione con una serie di problemi fisici, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al 78′ di Monza Genoa.

L’ex Milan si è steso a terra toccandosi il polpaccio dopo una allungo. Dopo aver chiesto il cambio, è stato sostituito da Fini. Da capire le condizioni fisiche dopo l’ennesimo stop in questa sua stagione fin qui travagliata.