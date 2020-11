Messi saluta Maradona: «Ci lascia ma non se ne va. Diego è eterno»

L’attaccante del Barcellona Leo Messi ha dedicato un ultimo saluto a Diego Armando Maradona dopo la notizia della sua morte

Leo Messi ha dedicato un messaggio d’addio a Diego Armando Maradona, scomparso nella giornata di oggi. Il giocatore del Barcellona ha pubblicato questo post su Instagram:

«Un giorno molto triste per tutti gli argentini e per il calcio. Ci lascia ma non se ne va, perché Diego è eterno. Conservo tutti i bei momenti che ho passato con lui e volevo cogliere l’occasione per porgere le mie condoglianze a tutta la sua famiglia e ai suoi amici»