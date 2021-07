Messi, primo giorno da svincolato: come cambiano i tempi…

Lionel Messi è da oggi un giocatore svincolato: in attesa del possibile rinnovo con il Barcellona, un segnale di quanto siano cambiati i tempi

Chi l’avrebbe mai immaginato arrivasse il giorno in cui Lionel Andres Messi Cuccittini si sarebbe ritrovato ufficialmente un giocatore svincolato? Come una qualunque vecchia gloria in odore di prepensionamento o un qualunque mediocre terzinaccio di provincia che fatica a strappare la fiducia di allenatori e società.

Invece qui si tratta del miglior calciatore del mondo, o giù di lì, da almeno quindici anni e indubbiamente tra i migliori cinque talenti nella storia del futbol. Trentaquattro anni compiuti da una settimana e un futuro ancora da scrivere e da sottoscrivere, come un contratto scaduto al 30 giugno e non ancora rinnovato.

