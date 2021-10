Messi: «Champions? Tra le italiane dico l’Inter»

Messi ha concesso un’intervista all’Equipe in cui ha indicato l’Inter come unica italiana tra le favorite alla vittoria della Champions League

Lionel Messi ha concesso un’intervista all’Equipe in cui ha indicato l’Inter come unica italiana tra le favorite alla vittoria della Champions League. Snobbato quindi il Milan. Le parole dell’argentino del PSG.

«I riflettori sono puntati su di noi è vero, ma ci sono altre squadre molto forti, come il Chelsea, i due Manchester (United e City), il Real Madrid , l’Inter e il Bayern. Non so se ne ho dimenticato qualcuno… Sono tutte grandi squadre. Abbiamo grandi individualità, ma dobbiamo ancora conoscerci bene per formare una squadra. Perché per vincere titoli importanti bisogna giocare da squadra».

LEGGI L’INTERVISTA INTEGRALE SU CALCIONEWS24