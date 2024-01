Mesjasz pronta al rientro: «La squadra mi ha motivato tanto, mi sento bene»

Mesjasz ha parlato ai canali ufficiali del club rossonero. Ecco cosa ha detto la giocatrice del Milan Femminile

LE PAROLE – «Sono felice di essere tornata a giocare, ringrazio tutti quelli che hanno creduto in me e nel mio ritorno. Amo giocare a calcio, questa è stata la mia motivazione durante il recupero dall’infortunio. Non gioco da tanto tempo e anche le mie compagne mi hanno motivato tanto. Ho segnato tanto nella scorsa stagione, mi sento a mio agio con le nuove compagne e sono felice di imparare da loro. Le ragazze della Primavera hanno un gran potenziale, alcune di loro potranno giocare presto in prima squadra»