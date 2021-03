Mesbah: «Spero che il Milan vinca lo Scudetto, ora si giocano tutto»

L’ex rossonero Djamel Mesbah ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Tuttomercatoweb sul momento del Milan

Djamel Mesbah ha riposto le sue speranze sul Milan per quanto riguarda la corsa Scudetto. Ecco le dichiarazioni dell’ex terzino rossonero ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

«Spero che possa vincere lo Scudetto. A Firenze c’è stato il rientro di Ibrahimovic, da titolare. Guida la squadra e non è semplice, soprattutto in un campo insidioso come il Franchi. È stata una bella performance, una iniezione di fiducia per il resto del campionato. Ora si giocano tutto, sebbene il distacco non sia semplice da recuperare. Se non dovessero vincere spero almeno in un posto Champions.»