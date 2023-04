Mercato Milan, Walker: ecco la verità sulle sue volontà! L’obiettivo dei rossoneri chiarisce che da Manchester non vuole muoversi

Kyle Walker è stato proposto al Milan. Il terzino del Manchester City è ai margini del progetto di Pep Guardiola e si è pensato ad una nuova meta.

Come riporta, però, il Daily Star, il terzino vorrebbe rimanere a Manchester e concludere lì il suo contratto. Niente da fare, dunque, per Milan e per l’Aston Villa, altra pretendente.