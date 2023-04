Mercato Milan, si cerca un vice Theo: ecco le possibili soluzioni. Da Parisi dell’Empoli alla soluzione in casa, del settore giovanile

Ballo Touré e Dest non sono state risposte all’altezza per Pioli per sostituire, quando è servito, Theo Hernandez. Per questo il Milan vuole intervenire sul mercato.

Maldini e Massara hanno individuato diversi profili: su tutti c’è Fabiano Parisi dell’Empoli, ma la sua valutazione di mercato è troppo alta per le casse rossonere, nonché la concorrenza spietata di altri club italiani. Altri profili sono sotto osservazione: da Antonino Gallo del Lecce a Emanuele Valeri della Cremonese.

Il Milan, però, potrebbe approfittare anche del settore giovanile: si tratta di Andrea Bozzolan, che si è espresso al meglio nella squadra di Ignazio Abate, anche e soprattutto in Youth League. Lo scrive calciomercato.com.