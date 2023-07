Umtiti Milan: è ritorno di fiamma? Cosa sta succedendo. Il difensore diventa svincolato e sembra un profilo interessante per i rossoneri

Il mercato del Milan potrebbe avere oggetto un altro ritorno di fiamma.

Come riportato da Relevo, Samuel Umtiti ha rescisso il contratto con il Barcellona ed è attualmente svincolato. Il centrale potrebbe tornare come pista calda per la difesa.