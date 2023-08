Mercato Milan, c’è un preferito per la fascia: di chi si tratta. Le ultime mosse del club rossonero in questa sessione

Il Milan continua a lavorare sul mercato per completare la rosa di Pioli. L’obiettivo dei rossoneri è quello di acquistare un nuovo esterno basso.

In attesa di piazzare Ballo-Touré (che resta in uscita e ha diverse offerte sul tavolo), la dirigenza ha un preferito per la fascia: si tratta di Riccardo Calafiori, giovane giocatore di proprietà del Basilea. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.