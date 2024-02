Theo Hernandez Milan, il Bayern Monaco contatta il terzino rossonero. Le ULTIME sul suo futuro in vista dell’estate. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com e alcune fonti tedesche, il Bayern Monaco, nei giorni scorsi, ha contattato Theo Hernandez.

Rumors che hanno trovato conferme in queste ultime ore con il club bavarese che ha sondato il terreno con gli agenti del terzino rossonero per capire la situazione e i progetti futuri. Al momento, Theo non ha una valutazione e il club rossonero lavora al rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Inoltre, parlare di giocatori incedibili in riferimento al Milan è fuori luogo perché la politica è chiara e tutti hanno un prezzo.