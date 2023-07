Mercato Milan, ufficiale la cessione di un attaccante al Bologna: ecco di chi si tratta

Un giovane talento della Primavera del Milan lascia il club rossonero: adesso è ufficiale il suo trasferimento al Bologna

Si muove il mercato Milan in uscita anche per quanto riguarda la Primavera. Il club rossonero annuncia la cessione di un giovane attaccante, che lascerà la squadra di Ignazio Abate per approdare al Bologna. Si tratta di Federico Mangiameli, classe 2005. Questo l’annuncio.

«AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive di Federico Mangiameli a Bologna FC. Il Club augura a Federico le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera professionale».