Mercato Milan, servono tre colpi a gennaio per puntare lo scudetto! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’euforia per la vittoria nel Derby di Milano ha lasciato spazio a una consapevolezza tattica: l’attuale rosa del Milan è troppo corta per affrontare un’intera stagione al vertice. Come puntualmente sottolinea Tuttosport, il Diavolo ha intrapreso in estate una drastica “cura dimagrante” che ha ridotto l’organico a soli 19 giocatori di movimento. Questa scelta, apparsa fin da subito azzardata, ha già presentato il conto nell’ultimo mese, con l’esperto Massimiliano Allegricostretto a fare a meno di mezza squadra a causa di infortuni.

Per questa ragione, la prossima sessione di calciomercato di gennaio non può limitarsi a semplici aggiustamenti. A Milanello servono rinforzi mirati per garantire al tecnico livornese la profondità necessaria. Nello specifico, l’analisi del roster indica tre colpi prioritari che il club deve assicurare: un difensore centrale, un esterno di centrocampo e, soprattutto, un centravanti.

I Tre Imperativi per la Competitività

Difensore Centrale: Nonostante la retroguardia rossonera stia performando bene grazie a un assetto più equilibrato, la coperta è cortissima. Il reparto conta tre titolari inamovibili più De Winter, che si è dimostrato un solido jolly di riserva. Il giovane Odogu è ancora un’incognita; in caso di infortuni multipli, l’arrivo di un ulteriore elemento d’esperienza è vitale. Esterno di Centrocampo: Serve un rincalzo di qualità per Alexis Saelemaekers, l’esterno belga e pupillo di Allegri, che necessita di rifiatare. Il giovane Athekame deve ancora completare il suo percorso di crescita ed è attualmente fermo per infortunio, lasciando un vuoto pericoloso. Centravanti d’Area: È l’emergenza più sentita. L’attaccante Gimenez sta deludendo le aspettative in termini realizzativi, pur non mancando l’impegno. Per il gioco di Allegri, serve urgentemente una “punta d’area di rigore” classica, capace di finalizzare il lavoro della squadra.

Igli Tare al Lavoro per i Rinforzi Giusti

Il peso di garantire i giusti innesti ricade ora sulle spalle di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il dirigente albanese avrebbe già avviato contatti serrati con intermediari e agenti per identificare i profili in grado di inserirsi immediatamente negli schemi del Diavolo.

La finestra di Gennaio si preannuncia decisiva per le sorti del campionato: la rosa corta è un lusso che il Milan non può più permettersi se vuole competere per lo Scudetto fino all’ultimo turno. L’abilità di Tare nel portare a Milanello i rinforzi chiesti da Allegri sarà la chiave per un girone di ritorno da protagonisti.