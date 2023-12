Mercato Milan, pronti tre colpi per la rimonta scudetto! Li finanzierà Krunic

Mercato Milan, rossoneri scatenati! Pronti tre colpi a gennaio, li potrebbe finanziare la cessione di Krunic

Dopo aver vissuto un’estate da protagonista sul mercato, il Milan è pronto a ripetersi anche nella prossima sessione di gennaio. L’obiettivo è rinforzare la squadra con almeno un colpo per reparto.

In particolare i rossoneri vogliono provarci concretamente per David per l’attacco, Kiwior per la difesa e portare subito a Milano Miranda per rinforzare la fascia sinistra. A finanziare almeno una parte di queste operazione potrebbe essere la sempre più probabile cessione di Krunic. Lo scrive la Gazzetta.