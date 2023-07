Taremi Milan: centravanti in lista, l’ostacolo è difficile da superare… I rossoneri valutano anche il profilo del 31enne del Porto

La lista di attaccanti che il Milan segue diventa sempre più lunga. In questa, risale le sue quotazioni anche Mehdi Taremi, centravanti del Porto.

Come per il caso Morata, anche in questo caso il Milan valuta con attenzione l’affare. Il giocaotre non ha passaporto comunitario e un suo acquisto precluderebbe altri giocatori con passaporto extra-comunitario. In più, il Porto chiede almeno 20 milioni per lui. Lo riporta il Corriere dello Sport.