Mercato Milan: Taremi vuole l’Inter ma… l’incastro che fa sperare Pioli. Tutti gli aggiornamenti sull’attaccante

Rischia di innescarsi un vero e proprio derby di mercato su Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano va in scadenza con il Porto a giugno e fa gola a tanti club europei.

Come riportato da Sportitalia il giocatore vorrebbe trasferirsi all’Inter, che però ad oggi sembra non voler investire nel reparto offensivo nella prossima sessione di mercato. Ecco perchè il Milan può ancora sperare di far cambiare idea alla punta.