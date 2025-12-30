Mercato Milan, le mosse di Igli Tare: il piano per l’attacco e il nodo difesa. Le parole di Passerini. Segui ultimissime

Il Milan si prepara ad affrontare una sessione di riparazione invernale all’insegna dell’oculatezza e della strategia. Con l’avvento di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club rossonero noto per la sua maestria nel gestire budget contenuti garantendo alta competitività, le linee guida sono chiare: rinforzare la rosa senza compromettere il bilancio.

A fare il punto della situazione è stato Carlos Passerini, autorevole firma del Corriere della Sera, intervenuto durante la nota trasmissione “Tutti Convocati” su Radio 24 (Fonte: Radio 24 / Corriere della Sera). Al centro del dibattito, le dinamiche che stanno caratterizzando lo spogliatoio guidato da Massimiliano Allegri.

La scossa di Fullkrug e il risveglio di Nkunku

Uno dei temi caldi riguarda il reparto offensivo del Diavolo. Secondo Passerini, l’innesto di Niclas Fullkrug, il possente centravanti tedesco specialista nel gioco aereo e nel lavoro di sponda, ha prodotto gli effetti sperati. La sua presenza ha funto da stimolo per Christopher Nkunku, il fantasista francese dotato di un’accelerazione bruciante e di una tecnica sopraffina, che sembra aver ritrovato lo smalto dei giorni migliori.

“Se l’arrivo di Fullkrug è servito a dare una svegliata a Nkunku, essendo un acquisto low cost è già qualcosa”, ha sottolineato il giornalista. Questa competizione interna è esattamente ciò che Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese famoso per la sua capacità di gestire le gerarchie e motivare i fuoriclasse, cercava per dare nuova linfa all’attacco dei rossoneri.

Strategia difensiva: il colpo a costo zero

Per quanto riguarda la difesa, le indicazioni per il mercato di gennaio sono ferree. Igli Tare è al lavoro per regalare un nuovo innesto al reparto arretrato, ma l’imperativo è non spendere per il cartellino. Il Milan, infatti, quest’anno non disputa la Champions League e la proprietà ha dato mandato di non tornare in rosso.

“Un difensore arriva, ma arriverà senza spendere”, ha ribadito Passerini. Questo significa che il nuovo DS rossonero punterà con decisione su parametri zero o prestiti con diritto di riscatto. L’obiettivo è fornire a Massimiliano Allegri un centrale affidabile che possa integrarsi nei suoi schemi tattici basati su una solidità difensiva granitica.

In un’annata di transizione ma ambiziosa, il Diavolo punta dunque sulla competenza di Tare e sull’esperienza di Allegri per restare ai vertici della Serie A, mantenendo però sempre un occhio vigile sulla sostenibilità economica del club.