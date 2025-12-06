Mercato Milan, il primato non basta: l’anello mancante per blindare lo Scudetto. Tare apre la caccia

Mercato Milan, caccia al bomber: Allegri chiede chili e centimetri, ecco i profili nel mirino. Tare vuole accontentare il tecnico

Guardare tutti dall’alto in basso potrebbe non essere sufficiente per dormire sonni tranquilli. Nonostante il Milan si goda il primo posto in classifica, tra le pieghe della gestione tecnica di Massimiliano Allegri sembra emergere una criticità strutturale che potrebbe pesare alla lunga nella corsa al titolo. La squadra, pur efficace, sembra orfana di un riferimento centrale specifico: manca un centravanti di ruolo, una “boa” capace di riempire l’area di rigore e di costringere le difese avversarie a un lavoro extra di marcatura fisica e attenzione costante.

Attualmente, il peso dell’attacco grava sulle spalle di talenti come Leao e Pulisic. Giocatori straordinari, certo, ma che per caratteristiche naturali tendono a svariare e a partire da lontano, lasciando spesso sguarniti quei metri decisivi davanti al portiere dove si decidono le partite più sporche e bloccate. Non essendo numeri 9 puri, non possono garantire quel tipo di pressione fisica sui centrali che l’allenatore livornese spesso predilige per scardinare le retroguardie chiuse.

Mercato Milan, Fullkrug o Mateta a gennaio

È in questo contesto che il Corriere dello Sport accende i riflettori sulla “giostra del Milan”. Per trasformare le ambizioni in realtà e puntare concretamente allo Scudetto, la dirigenza rossonera starebbe valutando l’inserimento di almeno due rinforzi nel prossimo mercato. I nomi che circolano con insistenza sono quelli di Jean-Philippe Mateta e Niclas Füllkrug. Si tratta di profili che risponderebbero perfettamente all’identikit tracciato da Allegri: attaccanti di peso, esperti, capaci di dare profondità e fisicità al reparto avanzato. L’obiettivo è chiaro: fornire al tecnico le armi necessarie per non rendere vano l’ottimo lavoro svolto finora e colmare l’unica vera lacuna di una rosa altrimenti competitiva.