Mercato Milan, muro per la difesa: il piano di Igli Tare e le scelte di Allegri. Segui ultimissime

La sessione invernale di calciomercato entra nel vivo e il Milan si muove con estrema cautela per puntellare la propria linea difensiva. Nonostante la necessità di rinforzi sia nota, la dirigenza meneghina non sembra intenzionata a compiere acquisti affrettati, preferendo profili che si sposino perfettamente con l’idea di gioco del proprio allenatore.

Il doppio “no” dei rossoneri: il punto di Fabrizio Romano

Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club di via Aldo Rossi ha ufficialmente declinato le opzioni relative a due nomi circolati con insistenza nelle ultime ore: Niklas Süle e Axel Disasi.

Niklas Süle, il possente centrale tedesco ex Bayern Monaco noto per la sua stazza imponente e la grande esperienza internazionale, e Axel Disasi, difensore francese del Chelsea caratterizzato da un’esplosività atletica fuori dal comune, non vestiranno la maglia dei rossoneri. Entrambi i profili, sebbene di alto livello, sono stati scartati dal Diavolo per ragioni tattiche o economiche, portando la società a esplorare percorsi alternativi.

Le richieste di Allegri e la strategia di Igli Tare

Il compito della dirigenza è ora quello di soddisfare le richieste di Massimiliano Allegri. Il nuovo allenatore del Milan, celebre per la sua attenzione maniacale alla fase difensiva e per la capacità di leggere i momenti della partita con estremo pragmatismo, ha chiesto un innesto che possa garantire affidabilità e leadership immediata. L’obiettivo del tecnico livornese è trovare un calciatore che sappia integrarsi rapidamente nei meccanismi di una retroguardia che deve affrontare una seconda parte di stagione densa di impegni.

In questo scenario, gioca un ruolo fondamentale Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo rossonero. L’ex dirigente laziale, stimato per il suo fiuto nello scouting e la capacità di concludere operazioni vantaggiose, sta lavorando sotto traccia per individuare il profilo ideale. Tare condivide la linea della prudenza: “Ci prendiamo del tempo per capire quale sarà il difensore che il club comprerà”, ha confermato Romano, sottolineando come la strategia dei meneghini sia quella di attendere l’opportunità giusta piuttosto che accontentarsi di un ripiego.

Cosa aspettarsi dal mercato di gennaio

Con i rifiuti a Süle e Disasi, il Diavolo si prepara a una fase di attenta valutazione. La ricerca del partner ideale per blindare l’area di rigore prosegue, con la consapevolezza che un errore a gennaio potrebbe pesare sul bilancio sportivo stagionale. I tifosi attendono di capire chi sarà il nuovo baluardo pronto a mettersi a disposizione di Allegri per blindare la porta della squadra rossonera in vista del 2026.