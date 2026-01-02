Mercato Milan, Tare vola in Brasile a caccia di talenti per il futuro. Segui tutti gli aggiornamenti sui rossoneri

Il Milan non dorme mai e, oltre a monitorare i principali campionati europei, ha deciso di volgere lo sguardo con estremo interesse verso il Sudamerica. La strategia del Diavolo per la prossima stagione sembra chiara: pescare in Brasile i campioni di domani. Sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza sono finiti tre profili giovanissimi che potrebbero rivoluzionare lo scacchiere tattico di Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese famoso per la sua capacità di lanciare giovani talenti e per il suo pragmatismo vincente.

Da Hugo Souza al giovane Souza: i nomi sul taccuino di Tare

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, il nome che sta generando più clamore è senza dubbio quello di Hugo Souza, l’imponente portiere del Corinthians dotato di riflessi felini e grande personalità, individuato come il possibile erede di Maignan qualora il francese dovesse partire. Tuttavia, i rossoneri starebbero seguendo anche un suo omonimo.

Si tratta di Souza, il terzino sinistro classe 2006 del Santos che sta incantando gli osservatori per la sua velocità e precisione nei cross. Il giovane talento bianconero è seguito con attenzione anche dai top club della Premier League, ma Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua incredibile capacità di scovare pepite nascoste in mercati meno battuti, avrebbe già avviato i contatti per anticipare la concorrenza inglese.

Non solo Souza: spunta Kaua Prates del Cruzeiro

La lista del nuovo DS rossonero non si ferma qui. Un altro profilo accostato con insistenza al club meneghino è quello di Kaua Prates, giovanissimo laterale mancino classe 2008 in forza al Cruzeiro. Nonostante la giovanissima età, Prates viene descritto come un calciatore dalla maturità sorprendente, ideale per crescere sotto l’ala protettiva di Massimiliano Allegri.

Il progetto del Milan è quello di assicurarsi i migliori prospetti mondiali prima che il loro valore di mercato diventi proibitivo. Igli Tare sta lavorando alacremente per regalare al Diavolo una linea verde di qualità superiore, garantendo ai rossoneri una continuità tecnica ad alti livelli per i prossimi dieci anni. La missione in Brasile è ufficialmente iniziata e i tifosi sognano già i nuovi colpi targati Tare-Allegri.