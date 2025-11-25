Mercato Milan, ecco le richieste di Allegri per gennaio! Tare a lavoro. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

Le luci di Milanello brillano di un fulgore inaspettato. I rossoneri, guidati in panchina dal nuovo timoniere Massimiliano Allegri, stanno vivendo un primo quarto di stagione ben oltre le più rosee previsioni, soprattutto dopo la deludente ottava posizione conquistata nello scorso campionato. L’impronta del tecnico livornese, noto per la sua pragmaticità e la capacità di compattare il gruppo, è evidente: il Diavolo si ritrova oggi al secondo posto della classifica di Serie A, a soli due punti dalla vetta.

Questa incredibile cavalcata è il risultato di una serie positiva impressionante di ben undici risultati utili consecutivi, arrivati con determinazione dopo la sconfitta shock subita in casa contro la Cremonese. La solidità e la tenaciadimostrate dal club meneghino sono sotto gli occhi di tutti.

La Necessità di Crescere e Superare le Difficoltà

Nonostante l’attuale euforia, la stagione della squadra lombarda non è stata esente da momenti di affanno. I passi falsicontro le cosiddette “piccole” del campionato e, soprattutto, un intero mese falcidiato dagli infortuni, che ha lasciato la rosa a ranghi ridotti, hanno evidenziato la necessità di una maggiore profondità e alternativa in alcuni ruoli chiave.

Il direttore sportivo Igli Tare, artefice delle strategie di mercato del club, è già al lavoro per rispondere alle esigenze espresse da Allegri. Il tecnico, infatti, è ben consapevole che, per evitare che eventualità esterne (come l’alto numero di infortuni) incidano negativamente sul prosieguo del campionato, è necessario rinforzare la squadra in modo mirato e di alta qualità.

Le Richieste di Allegri: Centravanti e Esterno Destro

A confermare la volontà di crescita e di intervento sul mercato è anche quanto riportato oggi dal Corriere della Sera. Il quotidiano, infatti, titola con enfasi: “Con Max (e Mike) è un Milan d’acciaio. E ora può crescere”. Il riferimento a Mike Maignan, l’estremo difensore francese e leader carismatico della difesa, sottolinea la ritrovata solidità della retroguardia.

Ma cosa chiede esattamente l’allenatore? Il sottotitolo del Corriere è esplicito: “Allegri vuole un centravanti e un esterno”. Nello specifico, l’ex tecnico della Juventus ha bisogno di due figure fondamentali:

Un rinforzo sulla fascia destra offensiva. L’obiettivo è fornire un’alternativa di livello al generoso Alexis Saelemaekers , l’esterno belga instancabile, garantendogli così il meritato riposo e la possibilità di gestire meglio le energie nell’arco della stagione.

offensiva. L’obiettivo è fornire un’alternativa di al generoso , l’esterno belga instancabile, garantendogli così il meritato riposo e la possibilità di gestire meglio le energie nell’arco della stagione. Una punta d’area di rigore di peso. Questo acquisto non solo fornirebbe un’opzione diversa in attacco, ma potrebbe anche spingere l’attaccante attualmente in rosa Javi Gimenez, il giovane talento spagnolo, verso un prestito o una cessione, liberando spazio e risorse per un elemento più pronto e decisivo nell’immediato.

Il club rossonero è dunque chiamato a muoversi con tempestività e intelligenza sul mercato invernale, per fornire ad Allegri e a Tare gli strumenti necessari a trasformare l’ottimo avvio di stagione in un trionfo atteso dai tifosi.