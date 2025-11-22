Mercato Milan, prende quota la suggestione a parametro zero per gennaio? Importante indiscrezione

Mercato Milan, Lorenzo Insigne è pronto a tornare in Europa da svincolato a partire da gennaio: occasione per i rossoneri? Ultime

Dopo tre anni trascorsi in MLS con l’FC Toronto, l’attaccante e campione d’Europa Lorenzo Insigne, 34 anni, sta pianificando il suo ritorno in Europa. Attualmente senza squadra, il giocatore si sta mantenendo in forma in attesa della giusta opportunità per rimettersi in gioco ai massimi livelli.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Germania, il desiderio principale di Insigne è quello di tornare a calcare i campi della Serie A, il campionato che lo ha visto protagonista per anni, soprattutto con il Napoli.

Taglio stipendio e opzione Bundesliga

Nonostante la forte preferenza per l’Italia, l’ex capitano partenopeo è aperto anche ad altri campionati europei di rilievo. La Bundesliga è indicata come una concreta opzione per il suo futuro.

Un elemento chiave che facilita il suo ritorno nel calcio europeo è la sua disponibilità finanziaria: Insigne è disposto ad accettare significative riduzioni di stipendio rispetto ai mega-ingaggi percepiti in Canada. Questa flessibilità rende il suo profilo attraente per molti club europei alla ricerca di esperienza e qualità offensiva a costi gestibili.

Insigne e il possibile sbarco a Milano

In Italia, il nome di Insigne è stato accostato a diverse big, tra cui il Milan. Sebbene i rossoneri abbiano al momento altre priorità offensive, un’ala con la sua esperienza e le sue caratteristiche tecniche (soprattutto se disponibile a un ingaggio contenuto) potrebbe diventare un’occasione di mercato interessante per la società.

Il mercato è aperto e l’intenzione di Insigne di rimettersi in gioco in Europa è forte. Le prossime settimane saranno cruciali per capire quale sarà la sua prossima destinazione.

