Mercato Milan, suggestione Gabriel Jesus già finita? Quanto guadagna l’attaccante accostato ai rossoneri
Mercato Milan, potrebbe essere già sfumata la suggestione Gabriel Jesus per i rossoneri in vista della sessione di gennaio
Il Milan di Massimiliano Allegri, in piena lotta per le prime posizioni senza il disturbo delle coppe europee, vede nello Scudetto un obiettivo concreto, rafforzando la necessità di intervenire sul mercato di gennaio. L’attenzione è puntata sull’attacco, dove Santiago Gimenez, unico centravanti di ruolo, fatica a decollare, nonostante la società continui a dargli fiducia, come filtra da Calciomercato.com.
La dirigenza, però, affiancherà un altro attaccante a Gimenez, oltre ai jolly offensivi Leão, Nkunku e Pulisic.
Mercato Milan, idea Gabriel Jesus
Tra i nomi più suggestivi accostati ai rossoneri c’è Gabriel Jesus, il brasiliano dell’Arsenal rientrato da un lungo infortunio. Il classe ’97 cerca continuità per convincere il CT Carlo Ancelotti in vista del prossimo Mondiale.
- Il Problema Arsenal: Con Viktor Gyökeres titolare nei Gunners, Jesus potrebbe partire a gennaio (contratto in scadenza nel 2027).
- L’Ostacolo Stipendio: L’operazione con il Milan, però, richiede un sacrificio economico da parte del giocatore o un accordo per il pagamento dell’ingaggio, dato che lo stipendio netto del brasiliano è di poco più di 7 milioni di euro netti a stagione, cifra fuori budget per il Milan.
Proprio per l’alto costo di Gabriel Jesus, il DS Igli Tare continua a sondare altre piste prima della riapertura del mercato (venerdì 2 gennaio 2026):
- Joachin Panichelli: Sta facendo bene in Ligue 1 con lo Strasburgo.
- Mauro Icardi: Proposto al Milan, ha aperto a un ritorno in Italia ed è in scadenza con il Galatasaray.
- Dusan Vlahovic: Rimane in piedi la pista del serbo, in scadenza a giugno con la Juve, con cui c’erano stati contatti in estate.