Mercato Milan, Tare chiude il colpo in Brasile! Clamorosa indiscrezione, affare in dirittura d’arrivo

Mercato Milan, Igli Tare è pronto a chiudere il colpo Souza, terzino sinistro del Santos: affare avanzato tra le parti. Ultime

Il calciomercato invernale del Milan si tinge di verdeoro. Dopo aver rinforzato l’attacco, la dirigenza rossonera ha rotto gli indugi per blindare la fascia sinistra, individuando nel giovane talento Souza il profilo ideale per il futuro. Secondo quanto riportato da Diario AS, il club di via Aldo Rossi ha presentato una prima offerta ufficiale al Santos, che ora sta valutando seriamente la cessione del suo gioiello.

Mercato Milan, l’erede di Theo: l’identikit di Souza

Nonostante la giovane età, Souza è considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama sudamericano nel ruolo di terzino sinistro. La sua velocità, abbinata a una tecnica sopraffina tipica della scuola brasiliana, lo ha reso l’obiettivo numero uno di Igli Tare per il ruolo di terzino sinistro:

Tutti gli indizi portano a una partenza immediata. Il Santos, pur conscio del valore del giocatore, sembra pronto a dare il via libera al trasferimento in questa sessione di gennaio per monetizzare. Scelta strategica: Souza non è solo un’alternativa per il presente, ma un investimento a lungo termine. Il Milan vuole evitare quanto successo con Arizala, inserendo subito il giocatore in prima squadra sotto la guida di Massimiliano Allegri.

La concorrenza e i costi

L’offerta del Milan punta a sbaragliare la concorrenza di diversi club europei che avevano messo gli occhi sul classe 2006. Sebbene le cifre esatte non siano state rese note, si parla di un’operazione “alla Tare”: un esborso contenuto per il cartellino unito a una percentuale sulla futura rivendita. Souza rappresenterebbe quel difensore “con più futuro che passato” auspicato dalla società per bilanciare le richieste di esperienza di Allegri.