Calciomercato
Calciomercato Milan, sfuma Arizala! Accelerazione improvvisa, il terzino firmerà con un’altra squadra in Serie A
Calciomercato Milan, le indiscrezioni delle ultime ore trovano conferma: sfuma Arizala che sceglie l’Udinese. Il motivo
Il calciomercato rossonero si accende con un inaspettato duello di mercato per la fascia sinistra. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Udinese ha effettuato un inserimento prepotente nella trattativa tra il Milan e l’Independiente Medellín per il promettente terzino colombiano Juan Arizala.
Calciomercato Milan, il sorpasso dei friulani: i dettagli
L’accordo, che sembrava ormai definito in ogni dettaglio da Igli Tare, ha subito una brusca frenata a causa della differente proposta tecnica offerta al giocatore:
- Il piano del Milan: Il club rossonero aveva già raggiunto un’intesa di massima con il club colombiano, ma la strategia prevedeva l’acquisto del cartellino per poi girare Arizala in prestito al Tolosa, club partner del gruppo RedBird, per permettergli di fare esperienza in Europa.
- L’offerta dell’Udinese: La società della famiglia Pozzo ha pareggiato l’offerta economica del Milan, ma ha messo sul piatto un elemento decisivo: un posto immediato in prima squadra in Serie A. Questa prospettiva ha convinto il giovane colombiano a riconsiderare il suo futuro, mettendo a repentaglio lo sbarco a Milanello.