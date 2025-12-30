Arizala Milan, Moretto avvisa i tifosi: «Mancano ancora le firme. Rischia di saltare», svelato il motivo

Arizala Milan, Matteo Moretto su YouTube ha fatto il punto della situazione, il terzino classe 2005 potrebbe non arrivare in rossonero!

Sembrava tutto definito per il passaggio di Juan David Arizala al Milan. Qualche settimana fa si era sparsa la notizia di un accordo praticamente definitivo. Ma proprio in queste ore arrivano novità, il terzino sinistro colombiano classe 2005 potrebbe andare altrove!

A fare il punto della situazione è stato Matteo Moretto, esperto di calciomercato, sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Dalle idee del Milan al rischio di perderlo, queste le sue parole:

«Mancano ancora le firme sui documenti col Milan. Il Milan era in trattativa avanzata, aveva di fatto bloccato Arizala ma il percorso del ragazzo doveva essere ancora definito e strutturato al 100%. Il Milan contava di appoggiarsi sul Tolosa in modo tale che il ragazzo potesse iniziare un percorso in Europa ma il Tolosa non ha spazio per inserire Arizala in rosa».

«Quindi vi dico che le novità sono novità che portano a dei dubbi sul futuro di Arizala al Milan. Il Tolosa non può essere il punto d’appoggio per il Milan e ci sono altri club che stanno spingendo per arrivare ad Arizala che gli darebbero subito questa possibilità di giocare da titolare, in un progetto sportivo con proiezione futura. Quindi occhio perchè il Milan potrebbe rischiare di perdere Arizala».