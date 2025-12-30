Calciomercato Milan: la verità su Sergio Ramos e il “no” a Thiago Silva. Ecco perchè i rossoneri stanno valutando lo spagnolo

Calciomercato Milan, i rossoneri tengono in piedi l’opzione Sergio Ramos per la difesa per un motivo preciso: ecco quale

Il calciomercato invernale del Milan non è solo una ricerca di profili giovani e futuribili, ma una partita a scacchi giocata sul delicato equilibrio tra carisma, integrità fisica e, soprattutto, flessibilità contrattuale. Secondo quanto riportato dai principali media spagnoli, è emerso un interessante retroscena che spiega il diverso trattamento riservato a due leggende del calcio mondiale: Sergio Ramos e Thiago Silva.

Calciomercato Milan, la flessibilità di Ramos vs le pretese di Thiago

Il motivo per cui il club rossonero ha valutato seriamente lo spagnolo, chiudendo invece la porta al ritorno del brasiliano (finito poi al Porto), risiede quasi esclusivamente nella natura dell’impegno contrattuale:

Il “Sì” di Sergio Ramos: l’ex capitano del Real Madrid, svincolato dopo l’ultima esperienza professionale, ha manifestato la sua totale disponibilità a firmare un contratto di soli 6 mesi , senza alcuna pretesa di garanzie future. Una soluzione “ponte” che permetterebbe a Massimiliano Allegri di avere un leader nello spogliatoio per la volata Scudetto 2026 senza bloccare il monte ingaggi per la stagione successiva.

Al contrario, l'entourage del brasiliano ha richiesto garanzie giudicate eccessive da Igli Tare. Thiago Silva pretendeva un contratto di almeno 18 mesi (fino a giugno 2027) o, in alternativa, un accordo di 6 mesi con un'opzione di rinnovo automatico facilmente raggiungibile. Una rigidità che ha spinto il Milan a declinare l'offerta, favorendo il suo approdo in Portogallo.

Le gerarchie di Tare: Ramos resta l’alternativa

Nonostante l’apertura dello spagnolo, Sergio Ramos non rappresenta la prima scelta del Milan. Il club sta lavorando per profili più integri e giovani, mantenendo “El Capitán” come soluzione d’emergenza:

Mario Gila: Il preferito di Tare per talento e prospettiva. Milan Škriniar: L’occasione di carisma internazionale in uscita dal Fenerbahçe. Kim Min-jae: Il sogno per blindare la difesa con velocità e potenza.

Solo in caso di fumata nera per questi obiettivi, il Milan affonderebbe il colpo su Ramos, garantendosi sei mesi di pura esperienza agonistica.