Mercato Milan, primi sondaggi per Gnonto: la richiesta del Leeds per lasciar partire l’esterno della Nazionale

Come riportato da Calciomercato.com, il Milan e la Fiorentina avrebbero effettuato dei primi sondaggi esplorativi per capire la situazione di Wilfried Gnonto.

Il Leeds dal canto suo ha già fatto una richiesta per lasciar partire l’esterno della Nazionale italiana: serviranno almeno 20 milioni. Una cifra considerata eccessiva da entrambi i club, che per questo a tali condizioni non sono disposti a intavolare una trattativa.