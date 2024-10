Mercato Milan, Skriniar torna in Italia? Scenario incredibile per l’ex obiettivo rossonero

Mercato Milan, Skriniar può tornare in Italia: il difensore del PSG ed ex obiettivo rossonero è nel mirino della Juve. Ultime

C’è anche Milan Skriniar, accostato anche al calciomercato Milan in estate, tra gli obiettivi del calciomercato Juve. Bianconeri in cerca di un difensore di livello che possa prendere il posto di Gleison Bremer, che sarà costretto a saltare praticamente tutta la stagione dopo l’infortunio al crociato.

L’ex Inter è più di un’idea, specialmente se il PSG, proprietario del suo cartellino, dovesse aprire alla cessione in prestito. Non è ovviamente l’unico nome in lista, ma non è un’ipotesi da scartare.