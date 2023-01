Mercato Milan, servirebbe un rinforzo in attacco ma la società non vuole fare acquisti: le ultime

Servirebbe un rinforzo per l’attacco del Milan, ma la linea societaria è piuttosto chiara: durante il mercato invernale non arriverà nessuno

Come riportato dal Corriere della Sera, servirebbe un rinforzo per l’attacco del Milan a gennaio, ma la linea societaria è piuttosto chiara: durante il mercato invernale non arriverà nessuno.

Infatti, i problemi sono soprattutto in attacco dove il povero Olivier Giroud sta tirando la carretta da agosto visto che Ibrahimovic è ancora fuori, mentre Rebic e Origi sono spesso infortunati.