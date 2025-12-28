 Mercato Milan, è Scalvini la suggestione per la difesa
Mercato Milan, è Scalvini la suggestione per la difesa: possibile tentativo a gennaio? La situazione

2 ore ago

Mercato Milan, la suggestione per la difesa è Giorgio Scalvini dell’Atalanta: Tare pensa al centrale orobico già per gennaio

Il calciomercato del Milan non dorme mai e, mentre la squadra di Massimiliano Allegri si prepara alla sfida contro il Verona, i radar della dirigenza sono puntati a Bergamo. Secondo quanto riportato da Alfonso Sciascia, il nuovo nome sul taccuino di Igli Tare è quello di Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell’Atalanta e uno dei prospetti più lucenti del calcio italiano.

Mercato Milan, Scalvini profilo da Milan: gioventù e liste UEFA

L’interesse per Scalvini non è casuale, ma risponde a una precisa strategia tecnica e burocratica:

  • Il pupillo di Max: Allegri apprezza moltissimo la duttilità tattica del centrale orobico, capace di agire sia nella difesa a tre che come mediano davanti alla difesa.
  • Il fattore liste: Scalvini rappresenterebbe un innesto fondamentale per le liste Serie A e Champions League, essendo cresciuto in un vivaio italiano, una casella che il Milan deve riempire con qualità.
  • Prezzo e condizione: La valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, una cifra che potrebbe scendere leggermente a causa degli infortuni muscolari (lesione al flessore) che ne hanno condizionato l’avvio di stagione.
