Mercato Milan, è Scalvini la suggestione per la difesa: possibile tentativo a gennaio? La situazione

Mercato Milan, la suggestione per la difesa è Giorgio Scalvini dell’Atalanta: Tare pensa al centrale orobico già per gennaio

Il calciomercato del Milan non dorme mai e, mentre la squadra di Massimiliano Allegri si prepara alla sfida contro il Verona, i radar della dirigenza sono puntati a Bergamo. Secondo quanto riportato da Alfonso Sciascia, il nuovo nome sul taccuino di Igli Tare è quello di Giorgio Scalvini, difensore classe 2003 dell’Atalanta e uno dei prospetti più lucenti del calcio italiano.

Mercato Milan, Scalvini profilo da Milan: gioventù e liste UEFA

L’interesse per Scalvini non è casuale, ma risponde a una precisa strategia tecnica e burocratica: