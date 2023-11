Mercato Milan: su Sancho piomba questa squadra di Serie A! ULTIME

Mercato Milan: su Sancho piomba questa squadra di Serie A. Le ULTIME notizie sul giocatore proposto anche ai rossoneri

Come riportato da Fabrizio Romano, negli scorsi giorni la Juventus ha chiesto informazioni per Jadon Sancho, giocatore che era stato anche accostato al mercato Milan. L’inglese lascerà il Manchester United a gennaio, il club bianconero è interessato ma solo in prestito, più parte dello stipendio coperto dai Red Devils.

Tuttavia, non c’è ancora una trattativa: il Manchester United preferisce attendere offerte per un accordo a titolo definitivo.