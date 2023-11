Mercato Milan, l’ex rossonero Djalo torna in Serie A? Cosa filtra per gennaio e la posizione dei rossoneri

L’Inter fa sul serio per Tiago Djalo. I dirigenti del club di Viale della Liberazione si sono mossi in anticipo per ottenere il sì del calciatore, che andrà in scadenza a fine stagione con il Lille. L’obiettivo numero uno per la difesa è lui.

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri hanno già trovato l’accordo totale col centrale ex Milan ed hanno una speranza: quella di farlo firmare ad inizio gennaio per la prossima stagione.